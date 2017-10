Geen record voor ondermaats ADO Den Haag: kansloze nederlaag tegen PEC Zwolle

DEN HAAG - Een ondermaats ADO Den Haag heeft zaterdagavond een nederlaag in de eredivisie geleden. Op bezoek bij PEC Zwolle was de ploeg van trainer Fons Groenendijk geen schim van het elftal van vorige week tegen VVV Venlo. Het werd 2-0 voor de Zwollenaren.

ADO ging op jacht naar een record. Vorige week boekten de Haagse mannen de derde uitzege op een rij in eredivisieverband. Dat lukte voor het laatst in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Een vierde winstpartij op rij zou een record betekenen, maar over deze statistiek werd al snel niet meer gepraat.In het MAC3PARK Stadion kende ADO een slechte start. Na iets minder dan een kwartier spelen had PEC Zwolle al twee keer gescoord. Thomas Meissner onderschepte een steekpass van Ryan Thomas, maar die bal kwam recht in de voeten van Piotr Parzyszek. Hij stuurde daarmee de spits van Zwolle alleen op Robert Zwinkels af en schoot raak. Via een schuiver maakte Younes Namli er niet veel later 2-0 van.Mede dankzij reddingen van Zwinkels kwam ADO een paar keer heel goed weg en bleef de schade beperkt. PEC Zwolle was gretiger, scherper en effectiever en ADO stelde er maar bar weinig tegenover.ADO had wel een strafschop moeten krijgen. Meissner werd in het zestienmetergebied bij een hoekschop onderuit gehaald, maar arbiter Edwin van de Graaf legde de bal niet op de stip.In de tweede helft moest er aan de kant van ADO iets veranderen, dat was een ding wat zeker was. Maar ook na rust kon de ploeg geen potten breken. PEC-keeper Diederik Boer had zeer weinig te doen en de thuisploeg voetbalde het duel rustig uit. Grote kansen op meer goals werden door Zwolle om zeep geholpen.PEC Zwolle handhaaft zich door de winst in de top van de eredivisie. ADO Den Haag staat, na enkele goede resultaten, voorlopig tiende.1-0 Parzyszek, 2-0 NamliBoer; Ehizibue, Marcellis (65. Freire), Sandler, Van Polen; Dekker, Saymak, Thomas; Namli, Parzyszek (86. Israelsson), Mokhtar (40. Ondaan). ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Meissner, Bakker, Meijers; Gorter (67. Johnsen), El Khayati (80. Duplan), Immers; Becker, Falkenburg, Lorenzen (67. Hooi).Thomas Meissner, Donny Gorter, Lex Immers (ADO Den Haag)n.v.t.Edwin van de Graaf13.030 (MAC3PARK Stadion, Zwolle)