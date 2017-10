Geen zuivere koffie: man aangehouden na inbraak, zijn twee maatjes worden nog gezocht

Koffie

DEN HAAG - De Haagse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een inbreker aangehouden die had toegeslagen bij een koffiehuis. Dat meldt de politie zaterdagavond. Het gaat om een zaak aan het Kaapseplein. Om de inbreker te pakken was een achtervolging nodig. Zijn twee kompanen wisten te ontkomen.

Op zaterdagochtend even na vier uur hoorde een onwonende geluiden komen uit de richting van het koffiehuis in de Haagse wijk Transvaal, op de hoek met de Spionkopstraat. Agenten konden bij aankomst een 18-jarige man uit Den Haag aanhouden. De twee andere mannen renden weg over de Spionkopstraat, in de richting van de Schalk Burgerstraat.



Het gaat om twee verdachten in donkere kleding. Ze hadden gewatteerde jassen met capuchons aan, die ze over hun hoofd droegen, zo meldt de politie. Opvallend is dat één van de verdachten donkere sportschoenen droeg met witte zolen en lichtkleurige, mogelijk witte veters. De politie is op zoek naar getuigen.



Inbrekers weinig succesvol



Uit onderzoek is gebleken dat de verdachten het koffiehuis ook echt binnen zijn geweest. Ze hebben een gokautomaat opengebroken, maar veel winst leverde hen dat niet op. Waarschijnlijk is hieruit maximaal een tientje buitgemaakt. Ook hebben ze geprobeerd de sigarettenautomaat en een geldkist open te breken, maar dat lukte niet.