Hooibalen in de fik in Noordwijkerhout

Foto: Twitter/Politie (POL_BollenNoord)

NOORDWIJKERHOUT - De brandweer is zaterdagavond druk geweest met het blussen van tientallen hooibalen in Noordwijkerhout. Die stonden in de brand aan de Schulpweg. Het blussen duurde nogal even. 'Grote hooibalen moet je helemaal uit elkaar halen en afblussen, daarom zijn we lang bezig geweest', vertelt een woordvoerder van de brandweer aan Omroep West.

Bij de brand kwam veel rook vrij. 'Tja, hooi dat rookt wel', zegt de woordvoerder. Vanwege de brand moest het verkeer een tijdje omrijden.



Hoe de hooibalen in brand konden vliegen is niet bekend.