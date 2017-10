Verjaardagsfeestje van Aaron Meijers verpest: 'Het was echt heel matig'

Aaron Meijers na afloop van het verloren duel (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - 'Nee, dit feestje is wel verpest.' Aaron Meijers heeft er na afloop van het verloren duel tegen PEC Zwolle flink de smoor in. De captain van ADO Den Haag was zaterdag jarig, maar de nederlaag en het slechte spel is een flinke smet. 'Het was echt heel matig dit', vertelt hij na afloop.





Sinds de terugkeer PEC Zwolle in de eredivisie in 2012 wist ADO Den Haag geen enkel uitduel te winnen. Zwolle is dus een angstgegner voor de Hagenaars. 'Het is wel een gegeven dat ik met ADO hier geen lekkere wedstrijden gespeeld heb. Maar ik geef niet echt om het verleden. We hebben Zwolle vandaag te veel laten voetballen en dat kunnen ze.'



LEES OOK: Geen record voor ondermaats ADO Den Haag: kansloze nederlaag tegen PEC Zwolle

'We kwamen met de intentie om een resultaat te halen. Zwolle doet het leuk, maar ook wij zaten in een flow', vervolgt Meijers, die dertig jaar is geworden. 'We gingen met veel vertrouwen hier naartoe. Met de intentie om Zwolle niet te laten voetballen, maar dat is niet gelukt.'Sinds de terugkeer PEC Zwolle in de eredivisie in 2012 wist ADO Den Haag geen enkel uitduel te winnen. Zwolle is dus een angstgegner voor de Hagenaars. 'Het is wel een gegeven dat ik met ADO hier geen lekkere wedstrijden gespeeld heb. Maar ik geef niet echt om het verleden. We hebben Zwolle vandaag te veel laten voetballen en dat kunnen ze.'