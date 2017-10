Plank slaat door voorruit auto en komt er aan de achterkant weer uit

Foto: Regio 15

RIJSWIJK - Op de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk is zondagochtend een plank van een wegafzetting dwars door de voorruit van een auto geraakt en er door de achterruit weer uitgekomen.

De bestuurder is met verwondingen aan zijn arm naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie weet nog niet of de automobilist tegen de afzetting is aangereden of dat de plank door de wind was losgeraakt en door de ruit was geslagen.