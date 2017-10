Basketbal: ZZ Leiden grijpt koppositie na winst op Zwolle

LEIDEN - De Dutch Basketball League kent met ZZ Leiden een nieuwe koploper. Zaterdagavond bezorgde de ploeg van Paul Vervaeck Landstede de eerste nederlaag van het seizoen. In de Leidse Vijf Meihal werd het 74-64, waardoor ZZ naar de eerste plaats steeg.

Samen met Zwolle was Leiden dit seizoen nog ongeslagen. Inzet van het duel was dus de koppositie in de competitie. Hoewel de wedstrijd in de eerste paar minuten nog gelijk op ging, schakelde Leiden na vijf minuten een tandje bij.In de eerste twee kwarten werd de basis voor de overwinning gelegd. Via Jessey Voorn, Worthy de Jong en Mohamed Kherrazi liepen de Leidenaren uit naar een 44-27 voorsprong in de rust. Zwolle begon fel aan het derde kwart, maar Leiden wist de voorsprong te verdedigen en de punten in eigen huis te houden.