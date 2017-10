Die Haghe wint Haagse Geschiedenis quiz, Omroep West tweede

Foto: Hans Hemmes

DEN HAAG - De Haagse Geschiedenis quiz is gewonnen door het team van Die Haghe. Het team van Omroep West eindigde als tweede.

Er waren in de bibliotheek aan het Spui in Den Haag zaterdagavond verschillende rondes met meerkeuze- en openvragen. Er was ook een ronde waarbij op de bel gedrukt moest worden om het antwoord te kunnen geven.



Aan de quiz deden ook prominente Hagenaars als Ton Kaper (oud HTM-drecteur) en Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA) mee. Oud Omroep West medewerker Joost Karhof, nu bekend van de nationale geschiedenisquiz en Nieuwsuur, was weer de presentator van de avond.