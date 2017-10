Kiki Bertens gaat onderuit in dubbelfinale WTA Finals

Kiki Bertens in actie op het grastoernooi van Rosmalen. (Foto: Orange Pictures)

WATERINGEN - Tennisster Kiki Bertens heeft met haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson de eindstrijd van de WTA Finals verloren. Het duo moest zondag in Singapore buigen voor de Hongaarse Timea Babos en Andrea Hlavackova uit Tsjechië.

Bertens en Larsson pakten de eerste set met 6-4, maar verloren de tweede met dezelfde cijfers (4-6). In de beslissende supertiebreak sloegen Babos en Hlavackova met agressief spel toe (5-10).



Bertens en Larsson wonnen dit jaar vier titels in het dubbelspel, in Auckland, Gstaad, Seoul en Linz. Ze plaatsten zich als laatste duo voor de seizoensfinale in Singapore, waar ze sterk presteerden. In de halve finales versloegen ze de Russische titelverdedigsters Ekaterina Makarova en Elena Vesnina (6-4 6-3).



Gelijkopgaand



De eindstrijd ging in de eerste set ging lang gelijk op. Bij een stand van 5-4 kregen Bertens en Larsson op de service van Babos en Hlavackova het eerste breakpunt. Die wisten ze niet te verzilveren, maar een fraaie bal van Bertens leverde een twee kans op. Die benutten ze wel.



In de tweede set leverde de Westlandse direct haar service in, maar de schade werd in de volgende game al weer hersteld. Op 3-3 werden Bertens en Larsson opnieuw gebroken en dit keer wisten ze zich niet terug te knokken. In de supertiebreak namen Babos en Hlavackova al snel een voorsprong van 4-0 en die gaven ze niet meer uit handen. Het betekende voor Bertens en Larsson hun eerste verloren finale van dit jaar.



Derde Nederlandse tennisster



Bertens was de derde Nederlandse tennisster in de eindstrijd van het eindejaarstoernooi. Betty Stöve won de WTA Finals twee keer, in 1977 en 1979. Manon Bollegraf verloor in 2000 de finale.