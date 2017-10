AkzoNobel finisht als vierde in Lissabon; teleurstellende zesde plaats voor Brunel

Foto: Martin Keruzore/Volvo Ocean Race

Foto: Team AkzoNobel

Foto: Jesus Renedo/Volvo Ocean Race

Foto: Team AkzoNobel

AkzoNobel kende met alle tumult rondom Tienpont een slechte voorbereiding. Een week voor de start in Alicante werd hij aan de kant gezet vanwege contractbreuk . Tienpont spande een arbitragezaak aan, die een dag voor de start door hem werd gewonnen. Daarmee kwam hij terug aan boord , maar hij zag wel vier bemanningsleden afstappen.'Ik ben ongelofelijk trots op de bemanning. We hadden een persoon minder dan gepland, maar iedereen liep een stap harder. Het teammoraal was goed. We hebben geen perfecte race gevaren en zeker beginnersfouten gemaakt, maar we hadden tevens geweldige momenten. We hebben alles gegeven', is Tienpont trots.Team Brunel kwam zaterdagavond als voorlaatste aan in de haven van Lissabon. Schipper Bouwe Bekking vond het resultaat een behoorlijke domper. 'Het is frustrerend. We misten echt snelheid, zeker in het tweede gedeelte van de leg. Op dit moment weten we nog niet wat de oorzaak is. Maar de race is nog lang, het team is goed de focus ligt er nu op dat we de boot weer op orde krijgen.'De Volvo Ocean Race wordt volgende week zondag hervat. Dan vertrekken de boten vanuit Lissabon richting Kaapstad. Vrijdag staat er een In-Port Race op het programma. De finish is eind juni 2018 in Den Haag Scheveningen.