Weekoverzicht: Ophef over poster in Katwijk en tekort aan defibrillatoren

Foto archief Samantha Steenwijk

DEN HAAG - Deze week begint met het tekort aan AED's, een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen. In Katwijk is ophef over een poster en aan het einde van de week geeft de Haagse zangeres Samantha Steenwijk een zinderend optreden in de Voice of Holland.