Hockey: verliespartijen voor HDM; prima weekend HGC

REGIO - De hockeysters van HDM hebben in de hoofdklasse niet hun tweede overwinning van het weekend kunnen boeken. Na de 5-1 winst op Nijmegen vrijdag, moest de Haagse ploeg zondag haar meerdere erkennen in de nummer twee van de competitie, Amsterdam: 4-1.

In de eerste helft leek er nog weinig aan de hand voor de dames. Amsterdam ging met slechts een 1-0 voorsprong de rust in, maar na de pauze ging het snel. De ploeg uit de hoofdstad verdubbelde vlug de marge, waarna de zege werd veiliggesteld. Renée van den Brand tekende voor de enige Haagse treffer.De heren van HDM blijven hekkensluiter in de competitie. De Hagenaars liepen opnieuw met een nederlaag het veld af, al leek de ploeg tegen Den Bosch op weg naar de eerste overwinning van het seizoen. Twee late goals van de bezoekers uit Brabant gooiden echter roet in het eten: 2-3.HGC was met 4-1 te sterk voor Almere en kende daardoor een prima weekend. Al na tien minuten spelen stonden de Wassenaarders op een 2-0 voorsprong. Wiegert Schut en Rik van Kan waren trefzeker. Almere kwam door de aansluitingstreffer terug in de wedstrijd, maar Nicholas Budgeon en Dick Möhlmann wisten het duel definitief te beslissen.