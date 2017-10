Derde divisie: keeper schiet Westlandia naar punt; ook remises Quick en HBS

REGIO - Westlandia heeft zondagmiddag door een late goal van keeper Edgar Leerdam een punt gepakt in de derde divisie. De Naaldwijkers speelden met 1-1 gelijk tegen OFC, waardoor de ploeg van trainer Edwin Grünholz niet langer de nummer laatst van de competitie is.

Na defensief geschutter in de Westlandse defensie kon Romano de Jonge de score openen in Oostzaan. Een grote kans op de gelijkmaker werd vlak voor rust gemist door Westlandia. Patrick Batist faalde vanaf de penaltystip, nadat Jeroen Spruijt onderuit werd gehaald. Doelman Leerdam lukte het enkele luttele minuten voor het einde wel te scoren via een strafschop.Quick en HBS pakten ook een punt. Die eerste ploeg kwam op achterstand tegen ADO '20. Gert Jan van Leiden brak tien minuten voor de pauze de ban. Via een strafschop tekende Joost de Gelder voor de gelijkmaker: 1-1.Het duel tussen HBS en Hercules bleef doelpuntloos, maar kansen waren er voor beide ploegen genoeg. Zo stond de lat voor de bezoekers uit Utrecht tweemaal in de weg. Na vijf nederlagen op rij was een punt zeer welkom bij de Haagse ploeg van HBS.1-0 De Jonge, 1-1 Leerdam (strafschop)1-0 Van Leiden, 1-1 De Gelder (strafschop)