Auto in Lekkerkerk rijdt de plomp in

Foto: Politie Krimpenerwaard

LEKKERKERK - De politie in Lekkerkerk heeft een automobilist aangehouden nadat de bestuurder met zijn auto in het water was beland aan de Schuwacht. De bestuurder had mogelijk te veel alcohol gedronken.





LEES OOK: Automobilist neemt merkwaardige route en komt vast te zitten in fietstunnel

De brandweer en politie rukten na de melding snel uit omdat de bestuurder mogelijk nog in de auto zou zitten. Omstanders hadden de automobilist ondertussen op het droge gehaald. De automobilist raakte niet gewond en kwam met de schrik vrij.