Zussen zoeken in Den Haag naar 'hun' Volkswagenbusje

DEN HAAG - Al jarenlang zoekt de familie Bekkema uit Almere naar hun oude vakantiebusje, een Volkswagen T3 met kenteken ZX-87-BX. In de jaren negentig hebben ze er met veel plezier mee gereisd, maar in 1998 was het gezin genoodzaakt de bus te verkopen. Ze zouden hem nu graag weer terug hebben, maar de auto lijkt onvindbaar.

Toch zijn er nu opeens aanwijzingen dat hij in Den Haag zou staan. Dochter Bettiena schakelde daarom de hulp in van Omroep West. De bus is uniek, omdat de vader van het gezin hem heeft omgebouwd tot een camper. Dat de familie erg verknocht was aan het busje blijkt uit het moment van afscheid. 'Toen het busje wegging, hebben we met z'n allen staan huilen.'Bettiena heeft deze zoekactie opgezet zonder dat haar vader dit weet. Ze wil hem hiermee graag verrassen, want hoe leuk zou het zijn als het busje na 19 jaar weer een klein beetje onderdeel wordt van de familie. 'Mijn vader heeft al die tijd bij gehouden wat de status is van de auto via de RDW. Zo weten we bijvoorbeeld dat het voertuig verzekerd is, maar dat hij niet meer de weg op mag.'Momenteel is het busje nog niet gevonden. Bettiena denkt zelf dat de Volkswagen T3 ergens is een garage of opslagruimte staat. Vandaar haar oproep aan de eigenaar; 'Ik wil hem of haar graag uitnodigen om een keer deel te nemen aan VW bus club-evenement, zodat mijn ouders ook verrast kunnen worden na jaren wachten.'