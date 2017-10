Ontploffing in vakantiehuis Reeuwijk

Foto: AS Media

REEUWIJK - In een vakantiehuis aan de Oudeweg in Reeuwijk is zondag aan het einde van de middag een ontploffing in de meterkast geweest. Daardoor ontstond een flinke brand.

Volgens een woordvoerder van de brandweer waren er mensen in het vakantiehuisje aanwezig toen de brand ontstond. De mensen hoorden uit het niets een harde knal uit de meterkast komen. Toen ze gingen kijken zagen ze vlammen uit de meterkast schieten en belden direct de brandweer.



Alle aanwezigen wisten zelf ongedeerd naar buiten te komen. De brandweer had de vlammen snel onder controle. Waardoor de brand precies is ontstaan is onduidelijk.