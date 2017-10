Kai Verbij opnieuw kampioen op 1000 meter

Schaatser Kai Verbij kampioen op 1000 meter (foto: ANP)

HOOGMADE - Schaatser Kai Verbij uit Hoogmade heeft bij de NK afstanden in Heerenveen zijn titel op de 1000 meter geprolongeerd. De wereldkampioen op de sprintvierkamp zegevierde in een tijd van 1.08,30. Viervoudig kampioen Kjeld Nuis uit Zoeterwoude pakte zilver (1.08,52) en het brons was met 1.08,96 voor de opnieuw verrassende Koen Verweij, die vrijdag stuntte met goud op de 1500 meter.





Verbij eindigde zaterdag op de 500 meter nog als derde. 'Ik ben blij en opgelucht dat ik mijn titel op de 1000 meter heb behouden', liet de kopman van Team Plantina bij de NOS weten. 'Dit was een goed meetmoment. Vooraf weet je nooit helemaal zeker op welk niveau je zit. Die twijfel houd je altijd. Je bent zo goed als je laatste wedstrijd, zeg ik altijd maar. In de komende wereldbekers wil ik sterker en sneller worden.'



Revanchegevoelens



Nuis verscheen vol revanchegevoelens aan de start van de 1000 meter. Hij



Op de 1000 meter moest het voor Nuis, die mentaal af en toe wat steun nodig heeft, alsnog gebeuren. De regerende wereldkampioen moest in de tiende rit echter voorrang verlenen aan zijn tegenstander Verbij, met nog twee races te gaan. De tijd van Nuis bleek echter toch voldoende voor zilver en een startbewijs voor de komende wereldbekers.

Thomas Krol (1.09,22) en Pim Schipper (1.09,46) plaatsten zich eveneens voor de eerste vier wereldbekers. Tot de verliezers behoorden Hein Otterspeer uit Gouda (zesde), Dai Dai Ntab (zevende) en de gebroeders Michel en Ronald Mulder (tiende en elfde).Verbij eindigde zaterdag op de 500 meter nog als derde. 'Ik ben blij en opgelucht dat ik mijn titel op de 1000 meter heb behouden', liet de kopman van Team Plantina bij de NOS weten. 'Dit was een goed meetmoment. Vooraf weet je nooit helemaal zeker op welk niveau je zit. Die twijfel houd je altijd. Je bent zo goed als je laatste wedstrijd, zeg ik altijd maar. In de komende wereldbekers wil ik sterker en sneller worden.'Nuis verscheen vol revanchegevoelens aan de start van de 1000 meter. Hij verknalde vrijdag als wereldkampioen zijn 1500 meter door een povere start (zesde). Een dag later greep de 27-jarige Zuid-Hollander op de 500 meter eveneens naast een wereldbekerticket (zevende).Op de 1000 meter moest het voor Nuis, die mentaal af en toe wat steun nodig heeft, alsnog gebeuren. De regerende wereldkampioen moest in de tiende rit echter voorrang verlenen aan zijn tegenstander Verbij, met nog twee races te gaan. De tijd van Nuis bleek echter toch voldoende voor zilver en een startbewijs voor de komende wereldbekers.