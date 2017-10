Automobilist rijdt door na ongeluk Leiden

Foto: John van der Tol

LEIDEN - De politie is in Leiden op zoek naar een automobilist die is doorgereden na een ongeluk. Het ongeluk gebeurde op de Dobbedreef in de Leidse wijk Stevenshof.





De auto reed weg in de richting van de Haagweg of in de richting van Leidseweg / Voorschoten. Getuigen wordt opgeroepen om contact op te nemen met de politie.



