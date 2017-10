Peter Geurts (54) uit Gouda vermist

GOUDA - Peter Geurts uit Gouda wordt nog steeds vermist. De 54-jarige Gouwenaar is afgelopen maandag voor het laatst gezien. De politie heeft zondagavond nieuwe duidelijkere foto's van de vermiste man vrijgegeven.

Peter Geurts is maandag rond 15.00 uur voor het laatst gezien bij het buurthuis Achterwillens aan de Sluismeesterslag. De man is 1.90 meter lang en droeg op de dag van zijn verdwijning een zwarte trainingsbroek met rode, gele en groene strepen en een zwart bomberjack.Hij heeft een goudkleurige elektrische fiets met blauwe fietstassen. Iedereen die Peter heeft gezien of meer weet over zijn huidige verblijfplaats wordt opgeroepen om de politie te bellen.