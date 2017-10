West Wekker: Zoektocht naar Volkswagen en Soldaat van Oranje viert feest in Katwijk

REGIO - Goedemorgen! De nieuwe werkweek gaat weer van start! Met het lezen van deze West Wekker ben je weer helemaal op de hoogte.

Bijna dertig jaar na de gewelddadige dood van Miriam Sharon uit Den Haag, wordt maandag de strafzaak tegen verdachte Daniel E. behandeld. Wij volgen de zaak.Feest in Katwijk waar al zeven jaar lang Soldaat van Oranje op de planken staat. Ter gelegenheid van dit feestje zijn maandag de dragers van de Militaire Willemsorde aanwezig bij de voorstelling.In een vakantiehuis aan de Oudeweg in Reeuwijk is zondag aan het einde van de middag een ontploffing in de meterkast geweest. De aanwezigen hoorden uit het niets een harde knal. Toen ze gingen kijken zagen ze vlammen uit de meterkast schieten.Al jarenlang zoekt de familie Bekkema uit Almere naar hun oude vakantiebusje, een Volkswagen T3 met kenteken ZX-87-BX. In de jaren negentig hebben ze er met veel plezier mee gereisd, maar in 1998 was het gezin genoodzaakt de bus te verkopen. Ze zouden hem nu graag weer terug hebben, maar de auto lijkt onvindbaar. Volgens de laatste informatie zou het busje in Den Haag zijn. Het weer : De dag start grotendeels droog en er is veel bewolking. De temperatuur stijgt naar ongeveer 11 tot 12 graden. De wind waait matig.Naast de ambassades zijn er in Den Haag maar liefst 200 internationale organisaties. Diplomat TV geeft je een kijkje achter de schermen van deze organisaties. Wie zijn de diplomaten die bij deze organisaties werken? Hoe leven zij met hun gezin in Den Haag? Tegelijkertijd laat Diplomat TV de internationale diplomaten kennismaken met de Nederlandse cultuur en de eigenheden van de regio Den Haag.In deze aflevering bezoekt Young Ambassador Paula het Haags Historisch Festijn. Tijdens dit festival werden gebeurtenissen van de afgelopen 800 jaar die op en rond het Binnenhof plaatsvonden nagespeeld. Young Ambassador Marc bezoekt de kunstgalerie van ambassade van Albanië.