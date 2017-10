Soldaat van Oranje viert zevende verjaardag

KATWIJK - Het is de langstlopende musical van Nederland: Soldaat van Oranje. Al zeven jaar draait de voorstelling in de Theaterhangar in Katwijk. Ter gelegenheid van dit feestje zijn maandag de dragers van de Militaire Willemsorde aanwezig bij de voorstelling.





De productie is inmiddels verlengd tot en met mei 2018.



Majoor Marco Kroon, majoor Gijs Tuinman en majoor bd Kenneth Mayhew wonen de speciale voorstelling die dag bij. Ook vertegenwoordigers van buitenlandse eenheden die de Militaire Willemsorde hebben ontvangen, zullen aanwezig zijn, net als de staf van Defensie.Het is niet de eerste keer dat Kroon de voorstelling ziet . In 2012 werd op zijn iniatief speciaal een voorstelling gehouden voor militairen die gewond waren geraakt tijdens hun inzet. Ook het koningspaar was daarbij aanwezig.In die zeven jaar werd de voorstelling 2273 gespeeld. Meer dan 2,4 miljoen bezoekers zagen het verhaal van Erik Hazelhoff Roelfzema, die in de Tweede Wereldoorlog deelnam aan het Leidse studentenverzet. Het stuk is gebaseerd op zijn oorlogsmemoires.De productie is inmiddels verlengd tot en met mei 2018.