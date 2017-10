Maandagochtendspits: Files op A4 en A12 na ongelukken

REGIO - Weggebruikers moeten maandagochtend rekening houden met files na meerdere ongelukken op de A4 en de A12. De grootste vertraging is voor weggebruikers op de A12 tussen Gouda en Den Haag, waar het verkeer vastgelopen is rond Nootdorp.

Rond 06.45 uur gebeurde daar een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten, meldt de ANWB. De vertraging kan oplopen tot ruim anderhalf uur. Weggebruikers kunnen beter omrijden via Alphen aan den Rijn (N11) en Leiden (A4).De rijbaan is weer vrij, de vertraging zal langzaam afnemen.Op de A4 zijn ter hoogte van Delft twee rijstroken afgesloten na een ongeluk. Weggebruikers vanuit Rotterdam richting Den Haag hebben daardoor rond 07.00 uur vertraging van zo'n 45 minuten. De ANWB raadt automobilisten aan om de A13 en de A20 te nemen.Ook gebeurde rond 07.30 uur een ongeluk met zes auto's bij Roelofarendsveen. Daardoor loopt het vast tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude-Rijndijk. De rechterrijstrook werd afgesloten zodat de beschadigde auto's opgeruimd konden worden.De rijstroken zijn weer vrij. Er staat nog een lange file (45 minuten vertraging), maar de ANWB meldt dat deze snel zal oplossen.