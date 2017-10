Eis: 16 jaar cel tegen verdachte moord Miriam Sharon

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft maandag 16 jaar cel geëist tegen de 53-jarige Daniel E. uit Israël voor de moord op Miriam Sharon. De vrouw werd op 8 oktober 1990 dood gevonden in haar huis aan de Regentesselaan in Den Haag. De toen 36-jarige Sharon werd verschillende keren in haar hals gestoken. Waarom de moeder van twee kinderen dood moest is tot op de dag van vandaag onduidelijk. E. zwijgt tot nu toe.

Het OM denkt dat de verdachte de vrouw heeft doodgestoken, en dat van tevoren heeft bedacht. E. wordt daarom vervolgd voor moord , ook omdat het juridisch minder zware doodslag inmiddels is verjaard.De zaal zit vol bij de zitting in de rechtbank in Den Haag. Leden van het politieteam dat de zaak opnieuw onderzoekt en veel pers zijn erbij, maar ook vrienden en de zoon en dochter van het slachtoffer. De dochter is samen met haar man overgekomen uit Israël. Ze vraagt in een emotionele verklaring aan E. om te stoppen met zwijgen. Ze wil antwoorden 'op de vragen die haar al 27 jaar tormenteren'.Maar E. houdt zijn mond. Er wordt maandag dan ook niets meer duidelijk over het motief voor de moord. Wel stelt de rechter vast dat uit het dossier drie mogelijke scenario's naar voren komen waarom Miriam Sharon dood moest: een plan om vervalste schilderijen te laten stelen en zo het verzekeringsgeld op te strijken; een ruzie naar aanleiding van een uitkering; of het achterover drukken van een partij drugs. Maar welke van de drie het is blijft onduidelijk. Het openbaar ministerie houdt het op twee scenario's: de ruzie over de uitkering wordt door het OM niet als mogelijke aanleiding gezien.De dochter van Miriam is op het moment van de moord 7 jaar. Ze is thuis als er in de avond een man in een leren jas aanbelt. Hij heeft zwart haar en spreekt Hebreeuws. Ze hoort hem zeggen dat hij gestuurd is. Miriam wil de politie bellen maar de man voorkomt dat door de telefoonkabel door te knippen. De dochter gaat vervolgens naar bed. Ze ligt te slapen als haar moeder vermoord wordt.Een ambulancebroeder ontfermt zich na de moord over het meisje. Met een deken over haar hoofd draagt hij het slapende kind naar buiten. Hij stapt daarbij over het lichaam van Sharon. Pas drie dagen later zal het meisje horen dat haar moeder niet meer leeft.De keel van Sharon is bijna volledig doorgesneden. Volgens rechercheurs 'leek dat op een professionele manier gedaan'. Tijdens de zitting maandag worden foto's getoond van het huis na de moord. Het bloedspoor in huis verraadt dat Sharon nadat ze gestoken is, bloedend door haar huis heeft gelopen. Uiteindelijk stort ze in de gang van haar huis in elkaar. Daar wordt ze door een bovenbuurvrouw gevonden in een plas bloed.Na de moord zijn E. en een goede vriend van hem al in beeld als verdachte. De twee zijn via Brussel naar Nederland gereisd, en gaan na de moord via de Belgische hoofdstad ook weer naar Israël. Oud-rechercheurs verklaren dat het daarna moeilijk wordt om E. terug te halen naar Nederland. 'Er werd een schil omheen gezet', zegt één van hen. Na 1992 zijn er geen pogingen meer gedaan. De reisgenoot van E. is inmiddels overleden.Maar 26 jaar na de moord op Sharon wordt Daniel E. opnieuw opgepakt. Nieuw bewijs in de vorm van zijn DNA op een sigarettenpeuk en een nagelschaartje leidt tot de arrestatie van E., die inmiddels weer in Nederland woont. In het onderzoek wordt het lichaam van Miriam Sharon half oktober opgegraven in Israël. Dat heeft geen nieuw bewijs opgeleverd.Na zijn arrestatie in 2016 is E. in de gevangenis afgeluisterd. Die gesprekken zijn 'belastend', zo vindt de rechtbank vandaag. 'Als je die bij elkaar legt, ontstaat het beeld dat u daar meer van af weet, maar daar niet over wilt vertellen', aldus de rechtbankvoorzitter. Over het nagelschaartje met zijn DNA-sporen zegt E.: 'Met die schaar is geen moord gepleegd'. 'Waarom wist u dat,' vraagt de rechtbank zich af.Ook komt tijdens een telefoongesprek het idee ter sprake om de schuld in de schoenen van de overleden medeverdachte te schuiven. 'Ze hebben geen zaak', zegt E. in dat gesprek. In de zitting vandaag wil de verdachte niks zeggen over de afgeluisterde gesprekken.Over E. is weinig bekend. De laatste informatie over zijn strafblad dateert uit 1992. Dan heeft de man al zestien veroordelingen op zijn naam staan voor wapens-, drugs- en geweldsdelicten. In het jaar dat hij vast zit in Nederland probeert hij drugs de gevangenis in te smokkelen door die in te slikken. Dat wordt hem bijna fataal als één van de bolletjes scheurt in zijn maag.De verdediging komt maandagmiddag nog aan het woord. De uitspraak is waarschijnlijk over twee weken.