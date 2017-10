Justitie wil 3,5 miljoen van ex-douanier Gerrit G.

KWINTSHEUL - Het openbaar ministerie wil bijna 3,5 miljoen euro hebben van Gerrit G., de voor cocaïnesmokkel veroordeelde ex-douanier uit Kwintsheul. Volgens justitie is dat het bedrag dat G. met de smokkel verdiende. Ook van G.'s handlanger Dennis van den B. uit Berkel en Rodenrijs wil justitie geld, ruim 2,1 miljoen.

Gerrit G. werd in juli veroordeeld tot 14 jaar cel , omdat hij als douanier had meegewerkt aan het doorlaten van verschillende partijen coke , in totaal 3400 kilo. Hij moest voorkomen dat containers met drugs werden gecontroleerd.Het OM probeert via de 'plukze-wet' de winst uit criminele actviteiten af te pakken door ze 'kaal te plukken'. In 2016 leverde dat 416,5 miljoen euro op. De plukze-zaak tegen G. en Van den B. dient morgen voor de Haagse rechtbank.