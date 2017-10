Parkeergarage Rabobank dicht om instortingsgevaar vloer

ROELOFARENDSVEEN - Rabobank sluit uit voorzorg zijn parkeergarage in Roelofarendsveen. De vloerconstructie wordt gecontroleerd. Aanleiding zijn de uitkomsten van het onderzoek naar de parkeergarage bij Eindhoven Airport die in mei grotendeels instortte.

De Eindhovense parkeergarage in aanbouw stortte in door een constructiefout in de vloer. In Nederland staan mogelijk honderd tot 150 gebouwen met zulke vloeren, liet branchevereniging VN Constructeurs al weten.Het kantoorgebouw Rabobank Groene Hart Noord in Roelofarendsveen blijft gewoon in gebruik, meldt de bank.Ook in Den Haag staan tien gebouwen met dezelfde betonconstructie als de Eindhovense parkeergarage, waaronder de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken.De gemeente heeft aan de hand van een checklist van het ministerie van Binnenlandse Zaken een 'scan' gedaan bij de gebouwen. Op basis daarvan concludeerde de gemeente Den Haag dat er geen sprake is van acuut gevaar . De gebouwen zijn daarom niet ontruimd.