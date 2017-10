Tractor kukelt in de sloot tijdens werkzaamheden

Een graafmachine trok de tractor weer op het droge (Foto: Regio15)

RIJSWIJK - Een tractor is langs de Warande in Rijswijk in een sloot beland. Het voertuig werd door een graafmachine van een aannemer op het droge teruggezet.

Volgens nieuwssite Regio15 was de trekker bezig bij baggerwerkzaamheden. Daarbij was ook een bootje betrokken, dat met een lier aan de trekker was vastgemaakt. Door onbekende oorzaak heeft het bootje de tractor plotseling het water in getrokken.



Niemand raakte gewond, wel zou de bestuurder een beetje nat zijn geworden. De tractor heeft onderweg naar de sloot het grootste deel van de brug weggevaagd.



De aannemer was in opdracht van het hoogheemraadschap Delfland aan het werk. Er wordt nu geïnventariseerd hoe groot de schade aan de brug en de voertuigen is.