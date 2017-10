Kinderen kijken ogen uit op nieuw schoolplein: 'Nu wel leuk om naar school te gaan'

DEN HAAG - 'Niet normaal mooi', zegt een jongen uit groep 7 van basisschool Het Volle Leven op Scheveningen. De leerlingen gingen maandag voor het eerst naar hun nieuwe school met een bijzonder schoolplein waar ouders een ton voor hebben ingezameld. 'Nu is het wel leuk om naar school te gaan.'

Ook zijn klasgenoot is enthousiast. 'Hoe ze dit in anderhalf jaar hebben gedaan. Dat is echt een applausje waard.'Zowel de school als het schoolplein zijn modern en duurzaam. 'Heel veel zonnepanelen, bamboe en een mooi schoolplein met bosjes, bomen en takken', vertelt directeur Richard Young. Hij is dolblij met het duurzame pand.Dat het nieuwe schoolplein zo duurzaam is geworden komt door de ouders. Voor de bouw was 226.500 euro nodig, maar de basisschool had zelf maar 50.000 euro. Ouders besloten geld in te zamelen en haalden ruim 100.000 euro in.De rest van het geld kwam van Stichting Initiatief op Scheveningen (SIOS), Fonds 1818, de gemeente Den Haag, Hoogheemraadschap Delft, stichting De Haagse Scholen en de Europese Unie.