Gouden tip naar gestolen quad blijft uit: 'Voor mij is het afgesloten'

MAASLAND - Hij kan de 500 euro tipgeld in zijn zak houden, al had hij het liever anders gezien. Kevin Ammerlaan uit Maasland loofde het bedrag uit voor de gouden tip die zou leiden naar zijn gestolen quad. Maar er kwamen welgeteld nul tips binnen. 'Het is balen, maar helaas.'

De quad van Kevin werd begin oktober gestolen bij het familiebedrijf aan de Kwakelweg. De dieven waren goed voorbereid, ze wisten precies waar het ding stond en braken via de kas in.De Westlander baalde als een stekker. Hij had de quad een jaar geleden voor 9.000 euro gekocht en er pas dertig uur mee gereden. Met het tipgeld van 500 euro hoopte hij het ding weer terug te vinden.Het leverde een hoop reacties op. Heel het Westland wist ervan.' Toch bleven tips achter. Mijn quad staat waarschijnlijk in een loods onder een deken of hij rijdt in het buitenland rond', vermoedt Kevin.Van de verzekering krijgt hij een kwart van het bedrag vergoed. 'Ik had een hoog eigen risico.' Of hij een nieuwe gaat kopen? 'Ik heb nog geen flauw idee.' Wat hem betreft is diefstal nu wel afgesloten. 'Je kan wel blijven hopen, maar daar schiet je niks mee op.'