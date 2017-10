Brand in kapperszaak Gouda mogelijk aangestoken

Archieffoto

GOUDA - In een kapperszaak aan de Lage Gouwe in Gouda heeft maandagochtend vroeg brand gewoed. De politie vermoedt dat het om brandstichting gaat. 'Het is onwaarschijnlijk dat de brand door kortsluiting is ontstaan.'

Bij de brand kwam zoveel rook vrij dat acht bewoners, onder wie twee kinderen, van twee bovenliggende appartementen zijn geëvacueerd. Zij moesten naar het ziekenhuis voor controle.



De politie doet onderzoek in de kapperszaak.