Begin maar met trainen: inschrijving CPC Loop geopend

Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Tijd om fit te worden, want de inschrijving van de NN City Pier City Loop in 2018 is maandag geopend. De 44ste editie van het evenement is op 11 maart 2018.





De CPC Loop trekt elk jaar tienduizenden deelnemers én bezoekers. Vorig jaar liepen ruim 43.000 mensen mee.



LEES OOK: Nagenieten van 43ste editie NN CPC Loop

Deelnemers kunnen zich nu voor alle afstanden inschrijven. Kleintjes kunnen meedoen aan de Jeugdloop van 2,5 kilometer of de Ernst & Bobbie Kinderloop van 1 kilometer. Verder zijn er de korte afstanden 5 en 10 kilometer én natuurlijk de NN Halve Marathon (21,1 kilometer).De CPC Loop trekt elk jaar tienduizenden deelnemers én bezoekers. Vorig jaar liepen ruim 43.000 mensen mee.