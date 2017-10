'Mijn maatje helpt me niet opnieuw de fout in te gaan'

DEN HAAG - Het is voor Karima Daoudi al een prijs op zich: de nominatie voor de Hein Roethofprijs met haar project Forsa uit Den Haag. Ze helpt jongeren die in de gevangenis hebben gezeten. De jongeren zijn er blij mee: 'Nu ik uit de gevangenis ben, kan ik mijn maatje altijd bereiken als ik ergens mee zit. Dat helpt mij niet opnieuw de fout in te gaan.'

Daoudi is apetrots op de nominatie. 'Het is een bekroning op ons werk. Alleen al met de nominatie zijn we blij.''We beginnen drie tot zes maanden voor het einde van de celstraf met de begeleiding. De jongeren krijgt dan een maatje. Die praat met de jongeren en regelt zaken. We doen er zoveel mogelijk aan om ze op het rechte pad te krijgen.'Melvin Pieter is zo'n jongere. Hij is nu al een tijdje uit de gevangenis en heeft veel aan de begeleiding. 'Als je in de gevangenis zit, praat niemand met je. Je krijgt bijna geen bezoek en je voelt je alleen. Dan is het heel erg fijn als je gesprekken met een maatje kan hebben om over je emoties te praten.'De prijs ging uiteindelijk naar het Rotterdams initiatief 'Heilige Boontjes Koffie' om ex-gedetineerden weer een plek in de samenleving te geven.