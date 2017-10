Repair Café Haastrecht zoekt vrijwlligers met tijd en rechterhanden

Bij het Repair Cafe in Haastrecht kun je ook fietsen laten maken

HAASTRECHT - Wat doe je met een broodrooster dat het niet meer doet? Met een fiets waarvan het licht kapot is? Met mobieltjes, elektronica, laptops die niet doen wat u graag wil? Botte messen? Of met een trui waar een gaatje in zit? Weggooien hoeft niet meer. Madelon Dijkstra organiseert het Repair Cafe in Haastrecht.

Geschreven door Redactie Superdebby



Het concept Repair Café is in 2009 ontstaan in Amsterdam en is een initiatief van Martine Postma, destijds journalist en publicist. Zij richtte in 2010 Stichting Repair Café op. Deze stichting biedt ondersteuning aan lokale groepen in de hele wereld die zelf hun eigen Repair Café willen beginnen. De stichting ondersteunt ook het Repair Café in Haastrecht.



Madelon zoekt mensen die spullen komen brengen en zoekt vrijwilligers die willen helpen met repareren. 'Mensen die handig zijn en tijd over hebben om gezellig te komen helpenl, zijn van harte welkom zodat we iedereen met kapotte spullen te helpen', zegt Madelon.



Elke maand houdt Theater Concordia een Repair Café. Donderdag 2 november is de eerst volgende. Iedereen is van harte welkom om tussen 13.30 en 16.00 uur met hun kapotte spullen naar Theater Concordia te komen, om die ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs weer in orde te maken.



Wil je je aanmelden als vrijwilliger? Mail naar superdebby@omroepwest.nl