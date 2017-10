Geert zoekt helpendje handjes voor wilgen knotten

Wilgen knotten hoort bij het Nederlandse landschap en daarom wil de KNNV dit graag in stand houden.

DELFT - Geert van Poelgeest van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Delfland is op zoek naar mensen die hem kunnen helpen met wilgen knotten. Wilgen wattes? Hij schakelde de hulp van SuperDebby in.

Wilgen knotten is het afzagen van de takken van de wilgenboom. Vroeger werd dit veel gedaan en werden de takken als brandhout gebruikt. Bijvoorbeeld om warm eten te bereiden. Het hoort bij het Nederlandse landschap en daarom wil de KNNV dit graag in stand houden.



Zaterdag 4 november gaat de natuurvereniging weer wilgen knotten in Naaldwijk en Delf. Daar hebben ze nog wat mensen voor nodig. Er hangt helemaal geen geld aan maar het is de bedoeling om gezellig met elkaar dit te doen in de ochtend. Je bent lekker in de buitenlucht, krijgt een kopje koffie en materialen? Daar zorgt de KNNV voor!



Stevig schoeisel





Het is erg belangrijk dat je warm gekleed bent wat nauwsluitend is, maar ook dat je stevig schoeisel draagt en dat je een mok meeneemt zodat je snel een bakkie kunt drinken. Jongeren van 12 tot 26 jaar mogen ook komen knotten, maar wel onder begeleiding.



Knotten in Naaldwijk is van 09.30 uur tot 12.30 en in Delft van 10.00 uur tot 12.30 uur.



Heb jij zin om een goede bijdrage te leveren aan de natuur? Mail dan even naar superdebby@omroepwest.nl

Neem gezellig kinderen of kleinkinderen mee om samen te knotten!