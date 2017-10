Haagse partijen zijn klaar met 'het gezeik'

DEN HAAG - De Haagse Stadspartij (HSP) en GroenLinks willen binnen een half jaar meer genderneutrale openbare toiletten in de stad. Beide partijen dienen donderdag een motie in tijdens de begrotingsbehandeling. 'Eerdere moties voor meer openbare toiletten in het centrum hebben nog steeds niet tot meer toiletten geleid', zeggen de partijen.





'Dat strookt toch niet met de wens van het stadsbestuur dat Den Haag een aantrekkelijke stad voor iedereen moet zijn?', zo vragen beide partijen rethorisch. 'Een openbaar genderneutraal toilet mag in deze tijd niet ontbreken in een aantrekkelijke en toegankelijke stad.'



Mooie wc's



De partijen benadrukken ook nog dat openbare toiletten niet lelijk hoeven te zijn. 'Laat ze ontwerpen door kunstenaars of financier het toilet met reclame op de buitenkant.'

