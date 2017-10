Veilingroute tijdelijk dicht vanwege modder op de weg

De modder wordt opgeruimd | Foto: Dennis van Schie

HONSELERSDIJK - De Veilingroute (N222) in Honselersdijk is maandagmiddag afgesloten geweest in de richting van Wateringen. Er lag modder op de weg. De smurrie is van een kiepwagen gevallen en op het wegdek terechtgekomen.

De N222 ging dicht ter hoogte van het Trade Parc Westland. In beide richtingen ontstonden files en flinke vertraging. Verkeer moest omrijden, en dat leidde tot extra drukte op de N464 tussen Poeldijk en Den Haag.



Rond 16.00 uur was de modder van de weg. Bij dat deel van de Veilingroute wordt gewerkt aan een nieuwe verbindingsweg naar de Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk. Of de vrachtwagen onderweg was naar de werkzaamheden is niet duidelijk.