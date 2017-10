Opnieuw problemen Haags cultuurcomplex: bouwplannen aangepast

DEN HAAG - Bij de bouw van het nieuwe cultuurcomplex in het centrum van Den Haag zijn opnieuw grote problemen ontstaan. De bouwer heeft ontdekt dat het toch veel moeilijker is dan gedacht om op deze plek een nieuw gebouw te realiseren. Daarom worden de plannen drastisch aangepast, bevestigen meerdere bronnen in het Haagse stadhuis. Verder is er ook nog een discussie met de gebruikers over de exploitatie van het complex.

De problemen zijn ontstaan omdat er onder het gebied grotendeels bestaande parkeergarages liggen en vanwege de drassige bodem. Daardoor blijkt dat het, aldus de bronnen, ‘technisch uitermate ingewikkeld’ is om er te bouwen.De bouwer moet nu zijn verlies proberen te beperken. Dat gebeurt onder meer door te ‘schuiven’ met de gebouwen die om het cultuurcomplex zelf komen: twee woontorens en het hotel.In het college van burgemeester en wethouders is al een keer over de situatie gesproken. Verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) werkt op dit moment aan rapportage met de laatste stand van zaken over het cultuurcomplex. De verwachting is dat die dinsdag naar buiten gaat. Bronnen spreken van een ‘pijnlijke situatie’.De bedoeling was dat het hotel aan een nieuw plein aan de Houthaven zou komen. Dat is de straat tussen het cultuurcomplex en het daarachter gelegen gebouw met onder meer de Haagse tak van de Universiteit Leiden. Dat gaat nu niet meer door. Het hotel komt nu aan de kant van de Schedeldoekshaven. Saillant detail is dat het daardoor weer pal naast het bestaande Mercure Hotel komt te liggen. In deze schuifoperatie wordt de woontoren die hier was gepland, verschoven naar plek waar aanvankelijk het hotel was gedacht.Op deze manier kunnen meer woningen in het gebied worden gerealiseerd, zodat het verlies van de bouwer wordt beperkt. Aanvankelijk was de bedoeling dat er ruim 400 koop- en huurwoningen zouden komen in het gebied. Daarvan zouden er 88 sociale huur zijn. Het totaal aantal woningen gaat nu omhoog, maar het aantal sociale huur blijft gelijk.Dit heeft weer tot gevolg dat het aantal goedkope huurwoningen in percentages minder wordt. Dit terwijl vooral de Haagse Stadspartij en PvdA erg trots waren dat er in het gebied relatief veel sociale huur kwam.De hele operatie is nodig omdat Wijsmuller moet zien te voorkomen dat de gemeente meer geld kwijt is aan het cultuurcomplex. Dat mag maximaal 176,6 miljoen euro gaan kosten, beloofde hij steeds aan de stad en de gemeenteraad.Een ander probleem is dat er ook nog steeds discussie is met de gebruikers van het complex over de exploitatie. Het Onderwijs en Cultuurcentrum (OCC), zoals het officieel heet, wordt de thuisbasis van vier instellingen: het Residentie Orkest, Nederlands Dans Theater, de stichting Dans- en Muziekcentrum en het Koninklijk Conservatorium.De start van de bouw van het complex was op 21 juni. De bedoeling is dat het in 2020 de deuren opent. Dat is een jaar later dan eerder gepland. De vertraging wordt veroorzaakt omdat de welstandscommissie eerder de ontwerpen tot twee keer afkeurde en er ruzie was met bouwer Cadanz over de kosten.Wethouder Joris Wijsmuller laat in een reactie via zijn woordvoerder weten eerst de gemeenteraad op de hoogte te willen stellen over de kwestie. 'Er wordt momenteel hard gewerkt aan het nieuwe Spuikwartier en ook aan de kwartaalrapportage Spuikwartier. Deze kwartaalrapportage biedt inzicht in de voortgang van het project Spuikwartier: het OCC, de commerciële ontwikkeling, de invulling van de openbare ruimte en de exploitatie. Met deze rapportage worden de raad en de stad dus geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de ontwikkelingen in het Spuikwartier, de rapportage volgt snel.'