ROC en horeca kijken in elkaars keuken: 'Zelfs in sjiek hotel gaat het best informeel en losjes'

DEN HAAG - Sommige vakken leer je niet op school, wordt weleens gezegd, maar in de praktijk is er vaak geen tijd meer om nog wat bij te leren. Dus hebben Horeca Nederland en het ROC Mondriaan de handen ineengeslagen. Zij houden deze week de Horeca Onderwijs Tweedaagse. De docenten komen kijken in de keuken van de horeca en andersom.

ROC-docent Youssef Salmi heeft zelf ook 25 jaar in de horeca gewerkt. Inmiddels is hij bijna 10 jaar docent. Voor de tweedaagse kreeg hij van manager Meike Plate een rondleiding door het sjieke hotel Des Indes in Den Haag. Meike volgde bij hem een workshop sociale hygiëne.'Het valt op dat in zo'n sjiek hotel het toch was losser gaat dan ik had gedacht', zegt hij na zijn eerste indrukken. 'Het ontbijt bijvoorbeeld wordt geserveerd aan kleine tafeltjes, zonder linnen, zelfs in zo'n vijfsterrenhotel.' Maar het gaat ook niet om het tafellaken, het gaat om de mensen. 'Wij zoeken mensen met persoonlijkheid waar onze gasten zich lekker bij voelen', zegt Meike. 'Dan komen de klanten ook terug. Dat kopje koffie maken kun je altijd wel leren.''Doordat wij een kijkje in de keuken nemen bij het onderwijs en het onderwijs bij ons, krijg je meer kwaliteit en betere gastvrijheid', zegt Anil Soekhoe, bestuurder van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Den Haag. Stagiaires zijn dan ook eerder voorbereid op het echte werk.Voor de opleiders geldt dat zij ook eens zien wat de nieuwste trends zijn in de horeca. 'Gewoon eens kijken wat er gebeurt in het bedrijfsleven', zegt onderwijsmanager Jacqueline van der Zwan van de horecascholen van ROC Mondriaan. 'Wat zijn er voor nieuwe dingen die wij ook kunnen toepassen in ons onderwijs.'