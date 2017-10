'Iemand die zo ziek is om dit te doen, hoort hier niet rond te lopen'

GOUDA - De eigenaresse van de kapperszaak in Gouda, waar maandagochtend brand woedde, is flink aangeslagen. De brand lijkt te zijn aangestoken. 'Dat mensen zo ziek zijn dat ze brand gaan stichten, terwijl er boven allemaal mensen wonen. Dit is niet te geloven, zo iemand hoort hier niet rond te lopen,' vertelt ze geëmotioneerd.

De brand brak maandagochtend rond 05.00 uur uit. De eigenaresse, mevrouw Afkeer, werd gealarmeerd door een kennis. 'Toen ik aankwam was het een grote ravage. Het is niet te bevatten. Een paar maanden geleden is alles opgeknapt en nu is er niets meer van mijn zaak over. Dit is mijn ergste nachtmerrie', zegt ze.De eigenaresse vermoedt, net zoals de politie, dat de brand is aangestoken. Afkeer durft hier verder niets over te zeggen. Ook heeft ze geen idee hoe lang het gaat duren voordat haar kapsalon weer open kan. 'Ik zit hier al vijftien jaar en heb een vaste klantenkring. Ik heb nog even geen idee hoe we dit verder gaan rondbreien.'Momenteel liggen nog twee kinderen in het ziekenhuis na de brand. Naar alle waarschijnlijkheid mogen ze maandagavond weer naar huis. De mensen die geëvacueerd zijn, mogen inmiddels hun huis weer in.