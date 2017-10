Sneller hulp voor verwarde mensen door komst Psychiatrische Eerste Hulp

LEIDEN - De nieuwe Psychiatrische Eerste Hulp in Leiden blijkt te voorzien in een behoefte. Al een paar maanden na de opening zien politie en GGZ Rivierduinen dat verwarde mensen er veel beter geholpen kunnen worden dan in een politiecel. Op deze manier houdt de politie meer tijd over voor criminaliteitsbestrijding.

Sinds de zomer zijn op de Psychiatrische Eerste Hulp (PEH) vlakbij het LUMC al ruim 150 mensen in verwarde toestand door de politie afgeleverd. Bij de PEH staat meteen een deskundige klaar en hoeft een verward persoon niet urenlang in een politiecel te zitten. ‘Een verpleegkundige ontvangt hier mensen op een warme manier’, zegt psychiater Maykel Michiels van GGZ Rivierduinen. ‘Dat maakt dat we makkelijker contact leggen met die mensen.’En dat is een groot verschil met hoe het voorheen ging. De politie was toen gedwongen een verward persoon soms urenlang op te sluiten in een cel. ‘Dat voelde voor ons als agenten helemaal niet goed’, zegt Ruud van Es op het politiebureau. ‘Ga maar eens een half uur in zo’n cel zitten. Als je nog niet verward bent, dan word je het wel.’ Omdat de stroom verwarde mensen op straat de afgelopen jaren maar bleef toenemen, trok de politie aan de bel. Het resultaat is de komst van de Psychiatrische Eerste Hulp die heel het gebied van Hollands-Midden bestrijkt. Er kunnen maximaal 4 mensen tegelijk tijdelijk worden opgevangen.Ook de Leidse wethouder Roos van Gelderen (SP) is blij met de PEH. ‘Het is goed dat verwarde mensen door deskundige mensen worden opgevangen en doorverwezen’, zegt ze. ‘Maar het zou nog beter zijn als ze hier helemaal niet terecht komen.’Gemeenten en GGZ-instellingen zijn daarom nu aan het bekijken op welke manier verwarde mensen eerder in beeld kunnen komen. Volgens Van Gelderen moeten de verschillende zorgspecialisten in de wijkteams daarom meer in contact komen met de psychiatrie.