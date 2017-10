Verkeerschaos op A12 richting Utrecht: meer dan drie uur vertraging

REEUWIJK - De eerste donkere avondspits na het ingaan van de wintertijd staat garant voor flinke files. Zo ook deze maandag. Er staat vanaf Reeuwijk richting Utrecht inmiddels een file van 22 kilometer met meer dan 3 uur vertraging door een kettingbotsing. 'Mijd de A12 en stel uw reis uit', zegt Rijkswaterstaat.

Bij het ongeval zijn twee vrachtauto's, een bestelbusje en meerdere personenauto's betrokken. 'Het is een flinke ravage', aldus een woordvoerster van de ANWB. Door het ongeluk zijn er slechts twee rijstroken open. De rijstroken worden volgens de ANWB waarschijnlijk om 19.30 uur weer vrijgegeven.Op de A4 is het druk vanaf Delft in de richting van Amsterdam. Daar staat een file van 14 kilometer. Dat levert automobilisten een vertraging op van meer dan een half uur. Tijdens de ochtendspits was het ook al erg druk op de A4 en A12 door meerdere ongelukken.