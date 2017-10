Veelpleger verft haar en scheert baard om aan politie te ontkomen, maar tevergeefs

ZOETERMEER - Een 30-jarige veelpleger is door de politie aangehouden voor vijf helingzaken. Daarnaast onderzoekt de politie of de man betrokken was bij een reeks auto-inbraken.

De recherche was een uitgebreid onderzoek gestart na een stijging van het aantal auto-inbraken in Zoetermeer. De ruiten van de auto's werden ingeslagen, waarna waardevolle spullen werden meegenomen. In oktober gebeurde dit al veertig keer.De politie wist de man uiteindelijk op te sporen. Hij bood gestolen navigatiesystemen te koop aan. De politie kreeg een tip dat hij als bijrijder in een auto was gestapt en richting de A12 reed.De veelpleger wist dat de politie hem op de hielen zat. 'De man had zijn baard eraf geschoren en zijn haar geverfd, vermoedelijk in de hoop dat wij hem niet zouden herkennen. Maar, ondanks dat, wisten collega's hem toch op te sporen', vertelt de teamchef.Vlak voor de oprit wisten agenten de auto te stoppen en de verdachte aan te houden, al probeerde hij nog te vluchten. De man zit nog vast en wordt dinsdag voorgeleid.