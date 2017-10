Plannen voor verbouwing Museum Prinsenhof

DELFT - Museum Prinsenhof in Delft en de directe omgeving gaan mogelijk op de schop. Het gemeentebestuur heeft daarvoor een visie opgesteld. De bedoeling is dat Het Prinsenhof in Delft een museum wordt met internationale allure.

Museum Prinsenhof Delft is bekend door de moord die daar plaatsvond op Willem van Oranje in 1584. De voorvader van koning Willem-Alexander werd op de trap doodgeschoten door Balthasar Gerards. Kogelgaten in de muur herinneren nog steeds aan de moord op de 'Vader des Vaderlands'.Hoewel het Delfts bekendste museum is, verdient het nog wel wat meer internationale aandacht, zo is de mening van het gemeentebestuur en de directie van het museum.Om meer bezoekers te trekken zou het museum een flinke 'upgrade' moeten krijgen. De laatste grote verbouwing van museum Prinsenhof was in de jaren '50 van de vorige eeuw. Directeur Janelle Moerman: 'We willen de route door het museum verbeteren, het pand rolstoelvriendelijk maken en ook bepaalde faciliteiten zoals toiletten en gaderobe moderniseren. Maar ook de entree wordt verplaatst, er komt meer expositieruimte en een mooie foyer.'Ook buiten het pand zouden er, als de plannen doorgaan, dingen veranderen. Zo zou het Agathaplein bij de Prinsentuin worden getrokken. Dit gebied zou dan een plek moeten worden waar je een drankje kunt drinken en activiteiten worden georganiseerd. Moerman: 'Het zou een soort groene oase moeten worden waar het fijn is om te vertoeven.'Het gemeentebestuur staat achter de nieuwe visie en ziet mogelijkheden. Wethouder Ferrie Förster: 'We willen toegroeien naar zo'n 120 duizend bezoekers per jaar voor het museum en dat is natuurlijk ook goed voor de lokale economie. Iedere bezoeker aan het museum geeft, blijkt uit onderzoek, namelijk nog zo'n 40 euro extra uit in de stad. Dus daar zullen onze ondernemers in de stad ook ontzettend blij mee zijn.'De totale kosten voor het plannen bedragen zo'n 25 tot 30 miljoen euro. De gemeente wil daarvoor ook externe financierders vinden. De gemeenteraad moet de plannen nog goedkeuren. Als er groen licht komt kan de verbouwing in 2020 beginnen. Het vernieuwde Prinsenhof zou als alles goed gaat in 2022 de deuren dan weer kunnen openen.