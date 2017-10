GroenLinks Den Haag wil alle dieselauto’s uit de stad

DEN HAAG - GroenLinks in Den Haag wil rigoureuze maatregelen nemen om de stad schoner en groener te maken. Wat de partij betreft zijn alle dieselauto’s vanaf 2025 niet meer welkom in de stad moet de autoluwe binnenstad uitgebreid worden. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang van GroenLinks. Dat staat in het concept-verkiezingsprogramma ‘Eerlijk delen in een groene stad’ dat de partij dinsdagavond presenteert.

De auto is op zijn retour, schrijven GroenLinks-lijsttrekker Arjen Kapteijns en afdelingsvoorzitter Kees Verhaar in hun voorwoord van het verkiezingsprogramma. ‘Steeds meer mensen zien in dat de openbare ruimte meer is dan een grote parkeerplaats’, schrijven ze. ‘Dat de schaarse ruimte in een drukbevolkte stad als Den Haag ons veel meer oplevert als we die gebruiken voor speeltuinen en parken, voor bomen en bankjes en veilige fietspaden.’Daarom kiest GroenLinks voor verregaande maatregelen zoals het invoeren van betaald parkeren in de hele stad. Ook wordt de onbeperkte uitgave van parkeervergunningen aan banden gelegd en gaat de tweede parkeervergunning vijf keer meer kosten dan de eerste.Daarnaast wil GroenLinks de stad schoner maken want volgens de partij behoort de lucht in Den Haag tot de ongezondste van heel Europa. Daarom wil GroenLinks de milieuzone uitbreiden en vanaf 2025 dieselauto’s uit de stad weren. ‘In navolging van Parijs rijden in onze straten vanaf 2030 alle auto’s uitstootvrij.’Verder moet de autoluwe binnenstad in Den Haag naar alle kanten uitbreiden. ‘De Prinsestraat, het Lange Voorhout, het Noordeinde en de Gedempte Gracht worden vrij van auto’s. Op termijn willen we een autovrij centrum.’ Om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer te verbeteren, wil GroenLinks de maximumsnelheid in de stad terugbrengen naar 30 kilometer per uur.De partij kiest er voor te investeren in de fiets en het openbaar vervoer en niet in auto’s. ‘Daarom komen er geen peperdure parkeergarages meer bij’, staat in het verkiezingsprogramma. Verder wil GroenLinks de Randstadrail doortrekken om de bereikbaarheid van Scheveningen te verbeteren. Ook moet er een railverbinding komen met het Norfolkterrein en de Binckhorst en er komen fietstunnels bij de Zuid-Hollandlaan en de Raamweg.‘We verwelkomen fietsers bij het station. We stoppen met het weghalen van geparkeerde fietsen in het centrum’, schrijft de partij. ‘Wij zorgen dat er altijd genoeg gratis stallingsruimte is in de stad (minimaal voor de eerste 24 uur). Ook voor bakfietsen en fietsen met een krat.’Daarnaast investeert de partij in het verduurzamen van woningen. In 2022 moeten de eerste 50.000 woningen zo goed als klimaatneutraal zijn, bijvoorbeeld door goede isolatie en warmtepompen. Dit geldt ook voor driekwart van het gemeentelijk vastgoed. De partij gaat bovendien 100 miljoen euro investeren in een klimaatfonds zodat de stad in 2030 klimaatneutraal is. De leden moeten het verkiezingsprogramma nog goedkeuren. De gemeenteraadsverkiezingen zijn 21 maart volgend jaar.