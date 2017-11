Marielle en Natasja 'ontsnappen' aan 'sekte' in Den Haag

DEN HAAG - 'Je bent niets waard, je gaat naar de hel en je komt in de goot terecht'. Voor de de Haagse zusjes Mariëlle en Natasja Lucas was dit doodnormaal om te horen. Ze groeiden op in de evangelische geloofsgemeenschap City Life Church in Den Haag. Na hun puberteit besluiten ze de kerk te verlaten. Over hun jeugd bij een kerk met wat zij noemen sektarische trekjes schreven ze het boek 'Zwemmen of verdrinken'. Hierin vertellen ze aan de hand van de alterego's Niki en Lara hoe het is om op te groeien in de de evangelische geloofsgemeenschap.

Op Radio West vertellen Mariëlle en Natasja het boek geschreven te hebben als verwerking. Maar ook omdat ze meer duidelijkheid willen geven over hoe het leven is in de gemeenschap City Life Church.'Het ziet er op het eerste gezicht onschuldig uit met gezellige zondagbijeenkomsten, maar daarachter gaat een heel andere wereld schuil, van controle en indoctrinatie.' Het komt volgens Mariëlle en Natasja aardig in de buurt van een soort sekte. 'We moesten bijvoorbeeld Bijbelteksten uit ons hoofd leren en op de middelbare hadden we bidstonden. Dan gingen we naar de conciërge en vroegen we een aparte kamer om te bidden. Je ben er heilig van overtuigd dat je met de waarheid bezig bent. Je loopt er blindelings achteraan.'De meiden vertellen over een moeilijke jeugd met een labiele vader en een moeder met godsdienstwaanzinnige trekjes. 'Ieder huisje heeft zijn kruisje en dat van ons was vrij groot'. Alles in het gezin draaide om de kerk. Vaak werd er gedreigd dat ze naar de hel gingen als ze fouten maakten.'Het straffen en belonen binnen de gemeenschap was altijd vrij extreem. Liep je binnen het lijntje, dan was er niets aan de hand, maar als je iets deed wat niet mocht, dan werd je gestraft. Onze ouders gingen namelijk erg mee met de invloed van de kerk', aldus Natasja. Zij beschrijven in het boek hoe hun moeder alle posters van dolfijnen in Mariëlles kamer van de muur scheurde, omdat deze dieren volgens haar van de duivel afstammen.Voor Natasja was de opperste vernedering het moment dat haar ex-vriend aan de voorganger meldt dat ze sex voor het huwelijk hebben gehad. Het leidt tot een openbare veroordeling in de gemeenschap en ze moet haar excuses aanbieden aan de band waarin ze zingt. Natasja besluit na deze publieke schoffering uit de kerk te stappen.Op dit moment gaat het goed met Natasja en Mariëlle. Na hun vertrek uit de kerk moeten ze erg wennen aan 'het echte leven', het zelfstandig denken en beslissingen nemen. 'Vooral de reis terug naar mijzelf vond ik het moeilijkst. In het begin was ik het meest bezig met overleven, omdat je iedereen kwijt bent', vertelt Natasja. Ze stortte zich eerst in het zakenleven en is daarna een muziekopleiding gaan volgen.Mariëlle is nu lerares en choreograaf en heeft haar gevoel teruggevonden in de liefde voor het dansen. Met het boek willen de zusjes lotgenoten laten zien dat je op eigen kracht dit soort kerkgenootschappen kan verlaten. Ze zeggen heel veel reacties te hebben gekregen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.City Life Church Den Haag laat desgevraagd in een reactie weten: 'We vinden het verdrietig om te horen dat Marielle en Natasja een nare jeugd hebben gehad en negatieve herinneringen hebben aan hun tijd in de kerk. Zij stapten ruim 10 jaar en nog langer geleden op respectievelijk 17- en 18-jarige leeftijd uit de kerk, toen nog Sion geheten.''We herkennen ons niet in het beeld dat geschetst wordt in de publiciteit rondom het boek', vervolgt het commentaar. 'Het is nooit onze bedoeling geweest iemand te kwetsen en hebben het beste met mensen voor. We zijn een open gemeenschap waarin iedereen welkom is en vrij om weer weg te gaan. Familiebanden bemoedigen we altijd en financiële bijdragen zijn volkomen vrijwillig.'