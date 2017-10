Schrijver musical Soldaat van Oranje nog steeds verbaasd over bezoekersaantallen

Edwin de Vries en Monique van de Ven op de rode loper | Foto: Omroep West

KATWIJK - De musical Soldaat van Oranje beleefde maandagavond weer een nieuwe mijlpaal. Het is precies zeven jaar geleden dat de voorstelling in première ging in de Theaterhangaar in Katwijk. Schrijver en acteur Edwin de Vries schreef het waargebeurde verhaal om tot een musical. De Vries is nog steeds verbaasd over de enorme bezoekersaantallen.





De Vries: 'Dat er nu meer dan 2,4 miljoen bezoekers zijn geweest is iets wat ik niet had verwacht. Het was spannend of mensen wel naar deze afgelegen plek zouden komen. Maar tot nu toe is het elke avond uitverkocht.’ Ook zijn vrouw Monique van der Ven kan er geen genoeg van krijgen. ‘Ik ga vanavond voor de vijftiende keer. Ik dacht: fijn, ik mag weer!’Ter gelegenheid van dit feestje zijn maandag de dragers van de Militaire Willemsorde aanwezig bij de voorstelling. Majoor Marco Kroon, majoor Gijs Tuinman en majoor bd Kenneth Mayhew woonden de voorstelling bij. Ook vertegenwoordigers van buitenlandse eenheden die de Militaire Willemsorde hebben ontvangen waren er, net als de staf van Defensie.Soldaat van Oranje is nog tot en met mei 2018 te zien.