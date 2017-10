Delftse Fleur van Lit niet naar VN als jongerenvertegenwoordiger

DELFT - De Delftse Fleur van Lit gaat niet als Jongerenvertegenwoordiger naar de VN. Haar concurrente Jahkini Bisselink werd maandagavond tijdens de Nacht van de VN in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam tot Jongerenvertegenwoordiger benoemd.

Fleur noemt haar verlies 'een beetje balen', maar blijft positief. Naast het overtuigen van de vakjury moest ze ook voldoende stemmen binnenhalen van het publiek. 'Van de vakjury heb ik de stem gekregen. Dus op de inhoud had ik gewonnen, maar op campagne voeren heb ik verloren. Dat had ik ook nog nooit eerder gedaan', zegt ze in een reactie.Haar concurrente Jahkini mag de komende twee jaar Nederlandse jongeren vertegenwoordigen bij de VN, dus voor de Delftse lijkt de VN voorlopig buiten handbereik. 'De VN zie ik toch wel van binnen, het is dan niet nu, maar misschien wel binnen tien jaar. Ik ga nu eerst slapen en vervolgens nieuwe plannen bedenken', aldus de studente.