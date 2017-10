West Wekker: Veelpleger verft haar en Sintvoorieder1 heeft hulp nodig

REGIO - Goedemorgen! Een veelpleger probeerde op een hele aparte manier aan de politie te ontkomen en hulp gevraagd met het inzamelen van Sinterklaaskado's. Dit en meer lees je in de West Wekker.

Een veelpleger probeerde op een bijzondere manier aan de politie te ontkomen. Hij verfde zijn haar en scheerde zijn baard om onherkenbaar te zijn voor agenten, maar helaas: ze wisten hem alsnog te pakken.'Elk kind verdient op 5 december een kado. En geen tweedehands kado, maar gewoon nieuw of zo goed als nieuw’. Esther Blom, oprichter van Sintvoorieder1, richt zich op kinderen in de regio Haaglanden in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar. Bij SuperDebby op Radio West hoor je vanmiddag meer over deze zoektocht naar speelgoed. Help jij ook mee? De musical Soldaat van Oranje heeft weer een nieuwe mijlpaal bereikt: de musical bestaat 7 jaar. Schrijver en acteur Edwin de Vries schreef het waargebeurde verhaal om tot een musical. De Vries is nog steeds verbaasd over de enorme bezoekersaantallen.'Dat mensen zo ziek zijn dat ze brand gaan stichten, terwijl er boven allemaal mensen wonen. Dit is niet te geloven, zo iemand hoort hier niet rond te lopen,' vertelt de eigeneresse van de kapperszaak in Gouda. In haar zaak woedde maandagochtend brand, die vermoedelijk is aangestoken.Het wordt een grijze dag vandaag, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. De temperatuur komt uit op ongeveer 13 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.Elke dinsdag misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp bij het oplossen van misdrijven. In deze aflevering onder andere: twee ouderen in Wassenaar zijn de dupe geworden van een babbeltruc en op station Den Haag Centraal kreeg een man rake klappen.