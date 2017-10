Anderhalf uur vertraging op A12 na kettingbotsing

NIEUWERBRUG - Het verkeer moet dinsdagochtend rekening houden met ruim anderhalf uur vertraging op de A12 richting Utrecht. Hiervoor waarschuwt de ANWB.

Vanwege een ongeluk met meerdere voertuigen bij Oudenrijn is er tussen Harmelen en De Meern maar een rijstrook open. Rond 7.15 uur stond er dertien kilometer file vanaf Nieuwerbrug.Maandag was het ook al raak op de A12. 's Avonds leidde een kettingbotsing tot 22 kilometer file van Reeuwijk richting Utrecht. Dit was goed voor meer dan drie uur vertraging.