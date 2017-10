Kettingbotsing veroorzaakt flinke problemen op A12

GOUDA - Het verkeer moest dinsdagochtend rekening houden met ruim anderhalf uur vertraging op de A12 richting Utrecht. Vanwege een ongeluk met meerdere voertuigen bij Oudenrijn werden tussen Harmelen en De Meern alle rijstroken op één na afgesloten.

Rond 7.45 uur werden de rijstroken weer vrijgegeven, maar er stond toen wel twintig kilometer file vanaf Gouda. Die file loste maar langzaam op. Rond 8.45 uur moesten automobilisten nog altijd rekening houden met drie kwartier vertraging. Pas rond 9.30 uur was de file vrijwel verdwenen.Maandag was het ook al raak op de A12. 's Avonds leidde een kettingbotsing tot 22 kilometer file van Reeuwijk richting Utrecht. Dit was goed voor meer dan drie uur vertraging.