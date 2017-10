Oppositie woest over nieuwe problemen Haags cultuurcomplex

DEN HAAG - De Haagse PVV en Groep de Mos reageren woedend op het bericht dat de plannen voor het Haagse cultuurcomplex worden aangepast. 'Het is onverstandig om nu door te gaan met de bouw', vindt de PVV.

De bouwer heeft ontdekt dat het veel moeilijker is dan gedacht om op het Spui een nieuw gebouw te realiseren. Om binnen het budget te blijven, worden de plannen drastisch aangepast . Dit bevestigen meerdere bronnen maandag aan Omroep West.'Als dit waar is, dan is het cultuurcomplex een zinkend schip. Het zou eenzijn voor maximum 176,6 miljoen euro' , benadrukt Daniëlle de Winter van de PVV. Verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (HSP) garandeerde aan de gemeenteraad dat de bouw van het cultuurcomplex 'geen eurocent meer zou gaan kosten'.'Op dit moment is het als raadslid - door alle wijzigingen en veranderingen in dit dossier vanuit het college en de bouwer - onmogelijk onze controlerende taak uit te oefenen. We vinden het zeer onverstandig om hiermee door te gaan', aldus De Winter. Groep de Mos wil voor de begrotingsbehandeling van aanstaande donderdag duidelijkheid over de totale kosten van het Spuiforumgebied.