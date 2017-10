Ruiten van huis Ter Heijde ingegooid, bewoonster 'erg geschrokken'

De politie is ingeschakeld en heeft de zaak in onderzoek. (Foto: Facebook)

TER HEIJDE - Ruiten van een huis aan de Arie Tukstraat in Ter Heijde zijn in de nacht van maandag op dinsdag ingegooid. Dit gebeurde rond 02.15 uur.

De bewoonster is volgens mediapartner WOS 'erg geschrokken'. Ze zou geen idee hebben wie dit gedaan heeft en waarom.In dit huis werd in augustus ook al ingebroken. Toen zijn er waardevolle spullen meegenomen. De politie is ingeschakeld en heeft de zaak in onderzoek.Ruim een jaar geleden werd bij een huis aan de Van Luikstraat, die aansluit op de Arie Tukstraat, een barbecue, grote bloempotten en stenen naar binnen gegooid.De politie ziet vooralsnog geen verband tussen dat incident en de ruiten die in de nacht van maandag op dinsdag werden ingegooid bij het huis aan de Arie Tukstraat, maar neemt dit wel mee in het onderzoek.